Снег, местами сильный, метель и порывы ветра до 17 м/с ожидаются в Королеве 24–25 ноября. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По данным МЧС Московской области, приближение балканского циклона приведет к ухудшению погоды в регионе 24 ноября и до конца суток 25 ноября. Прогнозируются снег, местами сильный, метель, порывы ветра до 17 м/с и понижение температуры до минусовых значений. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

Коммунальные и дорожные службы Королева готовы к резкой смене погоды и оперативному устранению ее последствий. Дежурные бригады уже проводят противогололедную обработку для безопасного движения транспорта и пешеходов.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и быть особенно осторожными на дорогах. Пешеходам также следует проявлять повышенную внимательность.

В экстренных ситуациях можно позвонить по номеру 112 или в Единую диспетчерскую службу по телефону +7 (499) 929-99-99.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.