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Подросток задержан при проверке информации США о подготовке теракта в «Царицыне»

При проверке сведений США о подготовке теракта на территории музее-заповеднике «Царицыно» в Москве задержан подросток, сообщает ТАСС .

31 октября посольство США в Москве выпустило предупреждение о «достоверной угрозе» происшествия с жертвами в музее-заповеднике «Царицыно». При этом в музее-заповеднике заявили, что информации об угрозе теракта у них нет. Позднее в ФСБ сообщили, что получили от посольства Штатов информацию о подготовке теракта в Москве. Музей-заповедник был закрыт «по техническим причинам». Эвакуацию объявили во время органного концерта.

Как рассказали в ФСБ РФ, информация о подготовке теракта исходила от задержанного подростка. Он разместил видео в TikTok.

ФСБ выразила признательность американским коллегам за сведения о возможной подготовке теракта.

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