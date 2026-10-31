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Mash: в музее-заповеднике «Царицыно» заявили, что информации об угрозе теракта нет

Столичный музей-заповедник «Царицыно» прокомментировал информацию о возможной угрозе безопасности на территории парка, сообщает Mash .

В субботу посольство Соединенных Штатов в Москве выпустило предупреждение о «достоверной угрозе» происшествия с жертвами в музее-заповеднике «Царицыно». Американских граждан призвали воздержаться от посещения парка.

В музее-заповеднике сообщили, что информации об угрозе у парка нет. «Царицыно» продолжает работать в штатном режиме.

Дворцово-парковый ансамбль Царицыно, расположенный на юге Москвы, заложен по повелению императрицы Екатерины II в 1776 году. Находится в ведении музея-заповедника «Царицыно», основанного в 1984 году.

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