В IIHF допустили, что сборная России заменит Украину на ЧМ-2027

Член совета Международной федерации Хоккея (International Ice Hockey Federation, IIHF) Андерс Ларссон заявил, что сборная России заменит национальную команду Украины на чемпионата мира в 2027 году, сообщает шведская газета Aftonbladet .

Накануне CAS обязал IIHF допустить российские команды к международным соревнованиям. Хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции, Норвегии были разочарованы вердиктом суда.

По словам Ларссона, Россия должна восстановить свои позиции, утраченные после отстранения. Это значит, что российская сборная вернется на место команды, которая последней добилась повышения в элитный дивизион — Украины.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 14 по 30 мая следующего года в Германии. Сборная России, отстраненная от международных соревнований с 2022 года, сыграет в группе с Латвией, Германией, Финляндией, Швейцарией, Швецией, Австрией и Словенией.

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