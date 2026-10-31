Эвакуацию объявили в музее-заповеднике «Царицыно» во время органного концерта. До его завершения оставалось всего 10 минут, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Органный концерт Лилии Печенкиной начался на территории столичного парка в 17:00.

«В момент, когда я играла последнее сочинение из программы, прозвучало объявление об эвакуации, до конца концерта оставалось буквально 10 минут», — рассказала Лилия.

По словам артистки, она не почувствовала паники, так как во время тревоги продолжала играть и не могла слышать, о чем именно говорится в объявлении. Однако девушку попросили закончить концерт и с вещами покинуть здание. У выхода уже стояли автомобили ДПС.

Ранее посольство США в Москве выпустило предупреждение о «достоверной угрозе» происшествия с жертвами в музее-заповеднике «Царицыно». Американцев призвали воздержаться от посещения парка. При этом в музее-заповеднике заявили, что информации об угрозе теракта у них нет.

Позднее в пресс-службе ФСБ России сообщили, что ведомство получило по партнерским каналам от посольства Соединенных Штатов информацию о подготовке теракта в Москве. Музей-заповедник был закрыт «по техническим причинам».

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