Житель Москвы лишился 550 тыс рублей при продаже двух iPhone Duo

Житель Москвы лишился 550 тыс. рублей при продаже двух новых iPhone Duo. Пострадавший обратился в полицию, сообщает РЕН ТВ .

Денис (имя изменено) получил смартфоны из Китая через знакомого и разместил их на популярной онлайн-платформе. Вскоре на объявление откликнулась женщина, они обсудили все детали сделки в Telegram.

При этом забрать смартфоны приехал неизвестный мужчина. После передачи айфонов покупательница прислала продавцу скриншот с якобы проведенной оплатой на сумму 550 тыс. рублей. Денис отпустил посредника, поверив поддельному чеку.

Спустя время москвич обнаружил, что деньги на банковский счет не поступили, после чего написал заявление в полицию.

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