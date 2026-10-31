Житель Москвы лишился 550 тыс рублей при продаже двух iPhone Duo
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Житель Москвы лишился 550 тыс. рублей при продаже двух новых iPhone Duo. Пострадавший обратился в полицию, сообщает РЕН ТВ.
Денис (имя изменено) получил смартфоны из Китая через знакомого и разместил их на популярной онлайн-платформе. Вскоре на объявление откликнулась женщина, они обсудили все детали сделки в Telegram.
При этом забрать смартфоны приехал неизвестный мужчина. После передачи айфонов покупательница прислала продавцу скриншот с якобы проведенной оплатой на сумму 550 тыс. рублей. Денис отпустил посредника, поверив поддельному чеку.
Спустя время москвич обнаружил, что деньги на банковский счет не поступили, после чего написал заявление в полицию.
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