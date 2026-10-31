Тысячи человек участвуют в акциях протеста в Германии

Согласно данным местных СМИ, в Гамбурге в шествии участвуют более 2 тыс. человек, в Штутгарте — около 3 тыс., во Франкфурте-на-Майне — от 2,5 до 3 тыс. человек, а в Кельне — несколько тысяч человек. На демонстрации в Ганновере манифестанты призывают канцлера Германии Фридриха Мерца уйти в отставку.

Для участия в молодежных демонстрациях по всей стране, предварительно, зарегистрировались более 177 тыс. человек. Самые масштабные митинги ожидаются в Кельне и Франкфурте-на-Майне.

Участники протестов в Германии требуют реформировать систему образования, бороться с ростом цен и отменить обязательное возвращение на военную службу. При этом организаторы подчеркивают исключительно мирный и надпартийный характер демонстраций.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.