Петербуржец украл букет для сожительницы на годовщину и отправился в СИЗО

Житель Петербурга украл букет для своей сожительницы, чтобы отметить 12-летие их отношений. Но вместо свидания мужчина отправился в СИЗО, сообщает SHOT .

Евгений и его подельник Александр вынесли из цветочного магазина 30 альстромерий за 7,5 тыс. рублей. Евгений хотел подарить букет своей возлюбленной, с которой он прожил 12 лет. Но вместо романтического свидания состоялась встречал с полицейскими — мужчину задержали вместе с цветами.

В суде Евгений попросил отпустить его под домашний арест к своей сожительнице. Однако их планы на годовщину были разрушены: мужчину отправили в СИЗО до 29 декабря. Ему грозит до 7 лет за грабеж.

У Александра день выдался еще насыщеннее: после цветочного дела он напал с ножом на сотрудника продуктового магазина, ранил его в руку и похитил продукты на 800 рублей. Теперь ему светит до 10 лет колонии.

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