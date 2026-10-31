Тюменский «дом куклы-убийцы Чаки» ищет нового хозяина. Недавно дом продали, но затем снова выставили на продажу, сообщает URA.RU .

На Коммунистической улице из окон покосившейся избушки на прохожих уже много лет смотрят куклы. Раньше здесь жила пожилая женщина, которая собирала игрушки своих детей и внуков. Ее жутковатая коллекция стала точкой притяжения блогеров. Дом продали вместе пугающей коллекцией игрушек.

Новая хозяйка дома призналась, что приобрела его ради земельного участка, но планы изменились. Коллекция советских кукол досталась ей в наследство от прежних владельцев. Загадочная избушка вызывает большой интерес, но покупатель пока не найден.

Новые владельцы даже и не подозревали, что им принадлежит городская легенда.

Ранее жительница Тюмени рассказала о жутком деревянном доме, окна которого заставлены куклами и другими игрушками.

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