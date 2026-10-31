Тюменский «дом куклы-убийцы Чаки» ищет нового хозяина
Тюменский «дом куклы-убийцы Чаки» ищет нового хозяина. Недавно дом продали, но затем снова выставили на продажу, сообщает URA.RU.
На Коммунистической улице из окон покосившейся избушки на прохожих уже много лет смотрят куклы. Раньше здесь жила пожилая женщина, которая собирала игрушки своих детей и внуков. Ее жутковатая коллекция стала точкой притяжения блогеров. Дом продали вместе пугающей коллекцией игрушек.
Новая хозяйка дома призналась, что приобрела его ради земельного участка, но планы изменились. Коллекция советских кукол досталась ей в наследство от прежних владельцев. Загадочная избушка вызывает большой интерес, но покупатель пока не найден.
Новые владельцы даже и не подозревали, что им принадлежит городская легенда.
Ранее жительница Тюмени рассказала о жутком деревянном доме, окна которого заставлены куклами и другими игрушками.
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