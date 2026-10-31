Волочкова: мой будущий муж должен иметь частный самолет

Балерина Анастасия Волочкова застряла в аэропорту и поделилась с подписчиками в блоге, что у ее будущего супруга должен быть собственный самолет.

«Вы знаете, я думаю, что мой будущий муж — это человек, у которого должен быть свой частный самолет, чтобы не было таких перипетий, таких задержек», — считает Волочкова.

Артистка пытается улететь в Краснодар. В субботу вечером у нее в городе должен состояться концерт. Но Росавиация из‑за беспилотной опасности ввела ограничения на вылет.

«Мы не понимаем, что нам делать. Я хочу икру морских ежей. И сашими. И кальян я хочу. А что? А мы сидим тут в самолете. Нас отправили на стоянку. Ребята, мы тут стоим, никого не трогаем», — добавила балерина.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что не знакома со Стасом Барецким, который рассказал об их романе.

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