Мужчина с сайта знакомств кинул москвичку на 7,8 млн руб, признавшись в обмане
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Мужчина с сайта знакомств кинул жительницу Москвы почти на 8 млн рублей, а затем сам позвонил и признался в обмане, сообщает 112.
42-летняя москвичка познакомилась с Андреем (имя изменено) в приложении для знакомств. Он предложил женщине заработать на бирже и пообещал помочь с этим.
Женщина согласилась и открыла криптокошелек, на который внесла 7,8 млн рублей. Позже Андрей позвонил ей и признался, что обманул. При этом он утверждал, что вернуть деньги не получится.
Пострадавшая обратилась в полицию.
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