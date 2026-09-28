Волочкова опровергла слова Барецкого об их романе

Анастасия Волочкова заявила, что не знакома со Стасом Барецким, который рассказал об их романе, сообщает Общественная Служба Новостей .

Накануне Барецкий заявил, что у него был роман с экс-примой Большого театра.

По словам шоумена, он хотел жениться на ней и вылечить ее от алкогольной зависимости.

«Я не знакома с Барецким, поэтому даже не знаю, как мне реагировать на подобные высказывания. Честно говоря, я нравлюсь многим знаменитым мужчинам. Я давно привыкла к повышенному вниманию, но в сердце у меня только один человек, и его имя я не сообщу», — сказала Волочкова.

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