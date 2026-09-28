В Подольске 22 шахматиста сыграли в турнире по быстрым шахматам

Взрослые и юные шахматисты 26 сентября сыграли в турнире по быстрым шахматам в ДК имени Лепсе в Подольске. В соревнованиях участвовали 22 человека, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире участвовали взрослые игроки независимо от квалификации и юные шахматисты с рейтингом от 1100. Они сыграли партии с укороченным контролем времени. Судейская коллегия определила победителей и призеров в двух категориях.

В общем зачете первое место занял Кирилл Ковалев, второе — Дмитрий Гаврилов, третье — Вячеслав Солдатенков. В женском зачете победила Вероника Гущина, второе место заняла Галина Старухина, третье — Анфиса Савостьянова.

Турниры по быстрым шахматам в ДК имени Лепсе проходят регулярно. Они дают участникам возможность набирать рейтинговые очки и обмениваться опытом.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.