Учитель физики из Одинцовского округа получил премию президента России

Фото - © Гимназия им. Е. М. Примакова

сегодня в 16:17

Учитель физики гимназии имени Е. М. Примакова в Одинцовском округе Алексей Белов получил премию президента России за подготовку победителя 22-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Алексей Белов, учитель физики гимназии имени Е. М. Примакова в Одинцовском округе, удостоен премии президента Российской Федерации за подготовку победителя 22-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров.

Педагог делится опытом с коллегами, участвует в разработке методических материалов и помогает школьникам в исследовательской работе.

В гимназии отметили профессиональное мастерство Белова, его вклад в развитие олимпиадного движения и умение увлечь учеников изучением сложных тем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.