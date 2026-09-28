Учитель физики из Одинцовского округа получил премию президента России
Фото - © Гимназия им. Е. М. Примакова
Учитель физики гимназии имени Е. М. Примакова в Одинцовском округе Алексей Белов получил премию президента России за подготовку победителя 22-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Алексей Белов, учитель физики гимназии имени Е. М. Примакова в Одинцовском округе, удостоен премии президента Российской Федерации за подготовку победителя 22-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров.
Педагог делится опытом с коллегами, участвует в разработке методических материалов и помогает школьникам в исследовательской работе.
В гимназии отметили профессиональное мастерство Белова, его вклад в развитие олимпиадного движения и умение увлечь учеников изучением сложных тем.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.
«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.