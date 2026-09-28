В Нижнем Новгороде молодые люди напали на пенсионера
Группа молодых людей напала на пенсионера и заступившегося за него мужчину на остановке в Нижнем Новгороде, сообщает ИА «Время Н».
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании нападения, сообщила пресс-служба ведомства.
Группа молодых людей напала на пенсионера на остановке. Когда другой мужчина заступился за него, нападавшие атаковали и его.
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.
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