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В Нижнем Новгороде молодые люди напали на пенсионера

Происшествия

Группа молодых людей напала на пенсионера и заступившегося за него мужчину на остановке в Нижнем Новгороде, сообщает ИА «Время Н».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании нападения, сообщила пресс-служба ведомства.

Группа молодых людей напала на пенсионера на остановке. Когда другой мужчина заступился за него, нападавшие атаковали и его.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.

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