В Подмосковье центр охраны материнства и детства начал прививать от гриппа

В детских поликлиниках Московского областного центра охраны материнства и детства началась ежегодная вакцинация против гриппа. Регион обеспечен отечественной четырехвалентной вакциной «Ультрикс Квадри», рассчитанной на защиту от четырех актуальных штаммов вируса.

Дети могут переносить грипп тяжелее взрослых, а в детских коллективах вирус быстро распространяется. Прививка снижает риск тяжелого течения болезни и осложнений, хотя не исключает заражения. Родителям нужно уточнить график вакцинации в поликлинике и записать ребенка на прием. Перед прививкой педиатр осмотрит его и проверит, нет ли противопоказаний.

«Лучше сделать прививку до подъема заболеваемости: иммунитету нужно время, чтобы сформировать защиту. Вакцинация — это не только личная, но и коллективная защита: чем больше привитых детей, тем меньше вспышек в коллективах», — отметил заместитель главного врача центра по педиатрической помощи, доктор медицинских наук Антон Жильцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.