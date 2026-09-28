Жители Пушкинского посетили выставку собак и фестиваль кукол

Жители городского округа Пушкинский 26 и 27 сентября посетили выставку собак, соревнования по автозвуку и плаванию и фестиваль «Кукольный бал», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

У торгово-развлекательного центра «Акварель» прошла Всероссийская выставка собак. Около 150 животных из городов Подмосковья демонстрировали свои навыки. Среди них были шпицы, алабаи и пудели. Хаванеза и амбулли — селективно выведенную породу собак-компаньонов — горожанам представили впервые.

На территории торгово-развлекательного центра также прошли соревнования по автозвуку. Участники состязались в мощности аудиосистем.

В бассейне физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино» организовали «день спиниста» для детей, которые только начали учиться плавать. Более 100 участников преодолевали дистанции на спине.

В Ивантеевке два дня проходил фестиваль «Кукольный бал». Гости посмотрели театральные представления и выставку авторских игрушек и кукол, а также поучаствовали в мастер-классах.

«Здесь у нас и творческие многодетные семьи, здесь у нас и общественная организация помощи детям-инвалидам «Виктория». Здесь и приглашенные мастера, умельцы, которые специализируются на этом виде творчества. И это удивительные, уникальные работы», — отметила уполномоченный главы городского округа Пушкинский Нина Ушакова.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.