Мособлдума изберет председателя на первом заседании в Подмосковье

Депутаты Мособлдумы восьмого созыва проведут первое заседание 1 октября. Они изберут председателя и представителя региона в Совете Федерации, зарегистрируют фракции и утвердят руководящие органы думы, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Московская областная дума восьмого созыва проведет первое заседание 1 октября. Депутаты изберут председателя регионального парламента, зарегистрируют фракции и утвердят руководящие органы думы.

«Первое заседание – это всегда точка отсчета. Впереди большие задачи: развитие экономики, благоустройство городов, строительство соцобъектов, помощь участникам СВО, поддержка семей с детьми», – отметил председатель Мособлдумы VII созыва Игорь Брынцалов.

Отдельным вопросом повестки станет избрание сенатора – представителя Московской области в Совете Федерации. Избранный депутат сдаст мандат. Если он прошел в думу по партийному списку, мандат передадут следующему кандидату. Если депутат избирался по одномандатному округу, назначат дополнительные выборы.

«Наша главная задача – обеспечить эффективную работу всего депутатского корпуса. Каждый комитет, каждый депутат должны понимать свою зону ответственности. От этого зависит, насколько быстро и качественно будут приниматься законы, необходимые Подмосковью», – добавил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность совместной работы с Мособлдумой. Глава региона отметил необходимость проактивных действий.

«Хотел поблагодарить за заметную лепту в трансформацию ряда поправок в законы, которые были поддержаны. Они имеют принципиально важное значение. Мы и дальше будем предлагать инициативы. Здесь нам нужна профессиональная кропотливая и внимательная работа нашего депутатского корпуса. У нас большое и значимое представительство как в верхней, так и в нижней палате парламента», — сказал Воробьев.