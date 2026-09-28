Петербурженка может потерять ногу из-за толкнувшего ее в метро неадеквата

Незнакомец толкнул пассажирку с эскалатора в метро Санкт-Петербурга. Девушка получила серьезный перелом и теперь может остаться без ноги.

Историю в соцсетях рассказала пользовательница Елена. По словам девушки, инцидент произошел на станции метро «Елизаровская» 18 сентября около 9:45 утра.

«Неизвестный мужчина примерного роста 172-176 см, одетый в оранжевую куртку, спускавшись с эскалатора, толкнул девушку, в результате чего девушка упала и получила тяжелейший перелом бедренной кости», — написала Елена.

После этого неадекват забежал в вагон и скрылся. У потерпевшей стоял эндопротез, но из-за травмы восстановление кости под вопросом. Возникла угроза ампутации левой ноги.

Девушка обратилась в полицию. Там пообещали, что к ней заедет участковый, но он так и не приехал. Виновник тоже не найден, хотя у пострадавшей есть его фотоснимок.

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