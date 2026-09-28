Ford нанял ястреба для борьбы с голубями на заводе

Ford нанял «ястреба-ковбоя» для борьбы с голубями на заводе в Мексике. Предприятие выпускает более 300 тысяч пикапов и внедорожников в год. На нем работают 4,3 тысячи человек, а также необычный охранник по кличке Эль Чарро, пишет РЕН ТВ .

Ястреб патрулирует территорию завода. Он не дает голубям «загадить» транспорт, который выходит прямо с конвейера.

При этом, как пишет The Wall Street Journal, задача хищной птицы — не убить добычу, а всего лишь отпугнуть ее.

За все время работы ястреб совершил 300 полетов. В воздухе он провел более 1170 часов. По данным газеты, это помогло снизить активность голубей на 80%.

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