«Отощал» на уколах: Дибров раскрыл секрет экстремального похудения

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что секрет его экстремального похудения — уколы. При этом он подчеркнул, что остался таким же добродушным человеком, каким был раньше, сообщает «Звездач» .

Дибров напомнил, что год назад от него ушла жена Полина. Вместо нее в дом заехала съемочная группа, которая постоянно снимает телеведущего: что он ест, пьет и что колит.

«Разве вы не видите, как я отощал? Я хотел бы сказать: добродушный человек всегда толстенький в представлении народа, а худой всегда злой, желчный и канючит. Теперь я худой стою перед вами, а все-таки я добродушный!» — заявил Дибров.

После развода ему удалось сохранить добрые отношения с матерью его троих сыновей Полиной Дибровой. Теперь она живет с бизнесменом Романом Товстиком, который не смог полюбовно разойтись со своей бывшей женой Еленой.

В Никулинском районном суде столицы пройдет разбирательство между бывшими супругами. Бизнесмен подал иск к бывшей супруге, обвинив ее в публикации ложных сведений о своей семье.

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