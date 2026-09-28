«Отощал» на уколах: Дибров раскрыл секрет экстремального похудения
Фото - © Телеграм-канал «Звездач»
Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что секрет его экстремального похудения — уколы. При этом он подчеркнул, что остался таким же добродушным человеком, каким был раньше, сообщает «Звездач».
Дибров напомнил, что год назад от него ушла жена Полина. Вместо нее в дом заехала съемочная группа, которая постоянно снимает телеведущего: что он ест, пьет и что колит.
«Разве вы не видите, как я отощал? Я хотел бы сказать: добродушный человек всегда толстенький в представлении народа, а худой всегда злой, желчный и канючит. Теперь я худой стою перед вами, а все-таки я добродушный!» — заявил Дибров.
После развода ему удалось сохранить добрые отношения с матерью его троих сыновей Полиной Дибровой. Теперь она живет с бизнесменом Романом Товстиком, который не смог полюбовно разойтись со своей бывшей женой Еленой.
В Никулинском районном суде столицы пройдет разбирательство между бывшими супругами. Бизнесмен подал иск к бывшей супруге, обвинив ее в публикации ложных сведений о своей семье.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.