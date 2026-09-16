5 тыс за день просрочки: Товстик требует у экс-жены в суде удалить посты о семье

В Никулинском районном суде столицы пройдет разбирательство между бывшими супругами. Бизнесмен Роман Товстик подал иск к бывшей супруге Елене, обвинив ее в публикации ложных сведений о своей семье, сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы.

Конфликт начался в августе 2025 года. С этого момента ответчица регулярно выкладывает в социальных сетях снимки, видеоролики и детали семейных распрей.

В своих публикациях женщина, по мнению Товстика, выставляет экс-супруга в негативном свете. Она заявляла, что мужчина применял силу, отказался от собственных детей, заставлял переписать имущество и совершал другие действия.

Истец категорически отрицает все обвинения. Он называет публикации недостоверными, наносящими урон его чести и деловой репутации.

Через суд Товстик намеревается заставить бывшую жену удалить порочащий контент и выпустить публичное опровержение. В случае затягивания процесса он требует наложить на ответчицу финансовые санкции — по 5 тыс. рублей неустойки за каждый день просрочки.

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