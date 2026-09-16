В Кашире после ремонта открылся кабинет педиатра поликлиники № 1

Кабинет педиатра открылся после ремонта в поликлинике № 1 Каширской больницы в Кашире. Медицинскую помощь здесь смогут получать почти 1,3 тыс. детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

После ремонта в поликлинике № 1 Каширской больницы начал работать кабинет педиатра. Медицинскую помощь здесь получают почти 1,3 тыс. детей.

Главный врач Каширской больницы Юрий Якушев отметил, что обновленные помещения позволят оказывать детям помощь в комфортных и функциональных условиях. В кабинете ведет прием врач-педиатр, также юные пациенты могут получить первичную медико-санитарную помощь, пройти вакцинацию и сдать кровь для исследований. Для кабинета оборудовали отдельный вход.

Поликлиника № 1 находится по адресу: Московская область, городской округ Кашира, город Кашира, улица Генерала Белова, дом 1. Записаться на прием можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», чат-бот Денис в мессенджере «МАКС» или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.