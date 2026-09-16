В Жуковском реконструируют электроснабжение котельных «Теплоцентрали»

Глава Жуковского Андроник Пак и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов проверили реконструкцию системы электроснабжения котельных «Теплоцентрали». Работы планируют завершить в конце 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Жуковского Андроник Пак и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетили «Теплоцентраль», где реконструируют систему электроснабжения котельных.

На объекте завершили первый этап работ. Специалисты установили российские приборы, которые позволяют точно учитывать объем и качество поступающей электроэнергии, а также выявлять предаварийное состояние оборудования.

Сейчас идет второй этап реконструкции. На предприятии смонтировали новое электрооборудование и устройство быстродействующего автоматического включения резерва со временем срабатывания 0,25 миллисекунды. Система защитит котельную от перепадов напряжения и отключений электроснабжения. Также началась подготовка к третьему этапу, предусматривающему установку оборудования диспетчеризации и телемеханики. Завершить работы планируют в конце 2027 года.

«Проверили также работу котельной. Недавно здесь заменили последний паровой котел на современный водогрейный котел большей мощности и высокой энергоэффективности», — отметил Андроник Пак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что „Мособлэнерго“ и „Россети МР“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.