Мобильный комплекс вакцинации от гриппа заработал в Мытищах

Жители Мытищ с 14 сентября могут сделать прививку от гриппа в мобильном медицинском комплексе по городским и сельским адресам. Перед вакцинацией пациентов осмотрит специалист, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мобильный медицинский комплекс для вакцинации от гриппа вновь работает в Мытищах с 14 сентября. Прививку можно сделать без посещения поликлиники. Перед процедурой каждого пациента осмотрит специалист, чтобы исключить противопоказания.

В сентябре комплекс будет принимать жителей города с 10:00 до 14:00 22 и 29 сентября у «Экобазара» на улице Бульвар Ветеранов, а 28 сентября — на территории спортсооружений по адресу: улица Силикатная, дом 28/2.

Для жителей сельских территорий вакцинация пройдет 17 и 24 сентября в деревне Протасово на улице Камышовой; 23 и 30 сентября — в ФАПе Вешки на улице Лермонтова, строение 1. Также 29 сентября комплекс будет работать во врачебной амбулатории Поведники в Овражном переулке, строение 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.

Забота о здоровье, формирование здоровых привычек — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Разобраться, как сделать повседневный рацион полезнее и разнообразнее, поможет запущенный в рамках него портал «Думай, что ешь». Он позволяет поддерживать активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие как можно дольше.