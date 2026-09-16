Люди запуганы: шакалы и лисы оккупировали дворы и кладбища в селе Песковатка

В селе Песковатка Дубовского района Волгоградской области местные жители столкнулись с масштабным наплывом опасных диких животных. Окрестности населенного пункта оккупировали стаи шакалов и лис, которые беспрепятственно передвигаются по улицам и заходят на частную территорию, сообщает v1.ru .

По словам сельчан, напряженная обстановка сохраняется еще с осени прошлого года. Однако со временем лисы и шакалы окончательно перестали бояться людей.

Звери свободно бродят по поселку как в ночное, так и в дневное время. Очевидцы отмечают, что неоднократно сталкивались с крупными особями прямо у порогов собственных домов и на открытых улицах.

Кроме того, зверей регулярно замечают на местном кладбище. Они у всех на виду подбирают оставленные на могилах поминальные угощения.

Местная администрация факт наличия проблемы признает, но заявляет о собственной беспомощности. Чиновники поясняют, что законодательство строго запрещает проводить отстрел диких зверей в границах населенного пункта. Из-за этого власти оказались в тупике.

Обращения жителей в различные инстанции пока не принесли результатов. Для прояснения ситуации журналисты направили официальный запрос в комитет ветеринарии с целью узнать, какие меры планируется принять для обеспечения безопасности сельчан.

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