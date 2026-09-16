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«С днем рождения, волшебник»: Брухунова показала фото с Петросяном и детьми

Культура
@bruhunova

Фото - © @bruhunova

37-летняя Татьяна Брухунова трогательно поздравила своего супруга — юмориста Евгения Петросяна — с 81-летием. Она опубликовала в соцсетях семейное фото в честь праздника.

В кадре женщина запечатлена вместе с мужем и двумя детьми — сыном Ваганом и дочерью Матильдой.  Семья позирует на ступенях уличной лестницы.

«У нас праздник! С Днем рождения, Волшебник!» — написала Татьяна.

Дети на фото одеты в яркие костюмы. Брухунова позирует в платье в горошек, а Петросян  — в рубашке и жилетке. В кадре сын и дочь радостно прильнули к отцу.

Поклонники оставили много пожеланий юмористу в честь его 81-летия и отметили, что на такую семью «приятно смотреть».

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