«С днем рождения, волшебник»: Брухунова показала фото с Петросяном и детьми

37-летняя Татьяна Брухунова трогательно поздравила своего супруга — юмориста Евгения Петросяна — с 81-летием. Она опубликовала в соцсетях семейное фото в честь праздника.

В кадре женщина запечатлена вместе с мужем и двумя детьми — сыном Ваганом и дочерью Матильдой. Семья позирует на ступенях уличной лестницы.

«У нас праздник! С Днем рождения, Волшебник!» — написала Татьяна.

Дети на фото одеты в яркие костюмы. Брухунова позирует в платье в горошек, а Петросян — в рубашке и жилетке. В кадре сын и дочь радостно прильнули к отцу.

Поклонники оставили много пожеланий юмористу в честь его 81-летия и отметили, что на такую семью «приятно смотреть».

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