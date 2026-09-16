«Просто красотка»: вдову Абдулова заметили на вечеринке Долиной

Мешину пригласила на свою вечеринку Лариса Долина, которая отпраздновала 71-летие. Также в числе приглашенных были Игорь Крутой, Леонид Агутин, Николай Басков, Александр Панайотов, Алла Довлатова, Ирина Апексимова.

Вдова Абдулова опубликовала в соцсетях фотографию, где она позирует с виновницей торжества. Но поклонников больше всего поразили изменения во внешности Мешиной.

Комментаторы отметили, что женщина прекрасно выглядит. «Повернула время вспять! Просто красотка», — написали они.

Абдулов познакомился с Мешиной в 2005 году на борту самолета, летевшего на Камчатку. Спустя год они стали мужем и женой, а в 2007 году у них родилась дочь Евгения. В 2008 году Александра Гаврииловича не стало. Юлии на тот момент было 32 года. Сейчас Юлия практически не выходит в свет.

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