Россиянка решила достать из розетки кусок вилки голыми руками и поплатилась

Кадры с моментом удара появились в Сети. В ролике девушка рассказывает, что сушила волосы феном, а тот в процессе загорелся. Дама достала его из розетки, но один зубчик от вилки остался внутри.

Затем в кадре девушка голыми руками дотрагивается до куска вилки, который застрял в розетке. После этого она издает жуткий крик, получив сильный удар током.

Пользователи Сети поинтересовались, осталась ли жива девушка после инцидента. А некоторые заявили, что происшествие послужит ей уроком.

«Премия Дарвина уже номинацию придумала», «Надеюсь, жива», «Ну зато теперь запомнит, что так делать нельзя», «Показала наглядно, как делать не нужно», — написали комментаторы.

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