Врач рассказал об опасности подросткового тренда на употребление противовирусных

Злоупотребление противовирусными препаратами может привести к галлюцинациям. Об этом заявил «Москве 24» врач-психиатр, нарколог Игорь Лазарев.

Ранее стало известно, что российские школьники массово подсели на противовирусный лекарственный препарат «Римантадин» из-за тренда в Tik Tok. В роликах в соцсети подростки рассказывают о «приходе» после приема лекарства.

По словам эксперта, противовирусные в больших дозах могут действовать на глутаматные рецепторы как анестетики. В некоторых случаях их употребление грозит диссоциацией, расщеплением сознания, появлением галлюцинаций.

Лазарев подчеркнул, что влияние лекарства в больших дозах не изучалось, потому трудно предугадать, как оно будет действовать на человеческий организм. Но физическое состояние может оказаться под угрозой.

Эксперт считает, что вещества, которые могут вызвать зависимость, детям до 18 лет надо отпускать как-то иначе, например, под контролем родителей или по рецепту.

При этом нельзя допустить, чтобы у всех остальных людей возникли трудности с приобретением лекарства. По мнению Лазарева, в борьбе с опасным трендом могут помочь только профилактические меры — информирование о последствиях употребления подобных препаратов в неконтролируемых количествах.

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