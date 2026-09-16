Суд Евросоюза частично удовлетворил иск Полины Гагариной о санкциях

Суд Евросоюза отменил два решения о продлении санкций против Полины Гагариной. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на вердикт по делу.

Суд Евросоюза частично удовлетворил иск российской певицы, которая требовала отменить введенные против нее санкции. Он постановил отменить решения Совета ЕС от 14 марта 2025 года и 12 сентября 2025 года о продлении ограничений в отношении Гагариной.

Вердикт был вынесен на основе отсутствия новых доказательств того, что российская звезда тогда продолжала соответствовать санкционным критериям.

В документе с решением уточняется, что Совет ЕС не предоставил конкретных доказательств, «позволяющих установить, что заявитель продолжала соответствовать критерию на дату принятия этих актов».

При этом суд оставил первоначальное включение артистки в «черный список» в июне 2024 года, а также продление ограничений в сентябре того же года.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.