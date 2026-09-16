«Женскую функцию не выполняешь»: врач в Сибири призвала пациентку срочно рожать

Жительница Новосибирска Ксения обратилась к терапевту из-за мигреней, бессонницы и низкого гемоглобина. Врач направил ее к гинекологу, которая посоветовала девушке скорее рожать.

По словам медика, Ксения поставила себе неправильные цели в жизни. Гинеколог настаивала на том, что пациентке надо рожать, чтобы все проблемы прошли.

«Ты свою функцию женскую не выполняешь. Надо рожать», — сказала гинеколог на приеме.

По словам Ксении, она боится, что проблемы со здоровьем ухудшаться после родов. Врач ответила: «Чем дальше, тем здоровье больше без детей будет сыпаться».

Гинеколог посоветовала пациентке родить мальчика и девочку, чтобы «все встало на место». Также в конце приема медик подарила девушке открытку и книгу о беременности.

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