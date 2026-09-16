The Atlantic: эра доминирования США на мировой арене подошла к концу

США больше не способны доминировать на мировой арене. Такое мнение выразил американский историк и политолог Филлипс Пейсон О’Брайен в журнале The Atlantic, сообщает ТАСС .

По словам эксперта, после Второй Мировой войны начался «американский век доминирования». Но в конце концев он должен был закончиться. Этот момент наступил довольно внезапно, что шокирует, заявил исследователь.

По его словам, всей мощи США не хватило, «чтобы нанести поражение Ирану». Это противостояние показало изменение динамики, лежащей в основе мировой мощи.

О’Брайен пишет, что США «не способны обеспечить оборону некоторых своих ключевых объектов даже от менее технологически продвинутого противника». Эксперт утверждает, что «ослабление мощи Штатов» отразилось на позициях Пентагона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также повлияло на разрушение давних альянсов Вашингтона.

По словам историка, степень влияния США и дальше будет сокращаться. Это говорит о том, что «американский век подошел к концу».

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