сегодня в 23:41

В небе над Пермью заметили «космическую медузу»

Необычное свечение вызвало волну обсуждений. Многие увидели яркий светящийся объект, похожий на облако или медузу.

Автор публикации со ссылкой на интернет-источники заявила, что это след от запуска ракеты-носителя, стартовавшей с космодрома Байконур.

«Это оптическое явление возникает, когда солнечные лучи под определенным углом освещают продукты сгорания и газы из выхлопного сопла ракеты в верхних разреженных слоях атмосферы на большой высоте», — отметила автор.

В комментариях россияне написали, что видели это свечение и в других городах.

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