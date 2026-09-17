В небе над Пермью заметили «космическую медузу»
Жители Перми 17 сентября заметили необычное небесное явление, которое называют «космической медузой», сообщает пользователь legko_vo_vsem в Threads*.
Необычное свечение вызвало волну обсуждений. Многие увидели яркий светящийся объект, похожий на облако или медузу.
Автор публикации со ссылкой на интернет-источники заявила, что это след от запуска ракеты-носителя, стартовавшей с космодрома Байконур.
«Это оптическое явление возникает, когда солнечные лучи под определенным углом освещают продукты сгорания и газы из выхлопного сопла ракеты в верхних разреженных слоях атмосферы на большой высоте», — отметила автор.
В комментариях россияне написали, что видели это свечение и в других городах.
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