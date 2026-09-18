В Подмосковье более 732 тысяч избирателей хотят проголосовать дистанционно

14 сентября в Подмосковье завершился прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и голосование по месту нахождения через механизм «Мобильный избиратель», сообщает пресс-служба Избиркома Московской области.

По итогам кампании 732 204 избирателя подали заявления на ДЭГ, а 143 072 человека изъявили желание проголосовать не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения.

Общее число таких избирателей превысило 875 тысяч человек.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области состоятся выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование пройдет в течение трех дней. Жители региона смогут выбрать один из трех способов волеизъявления, в том числе онлайн или дома.

В те же даты в четырех городах Подмосковья пройдут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование будет совмещенным: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования будут работать по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ потребуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.

Свой участок для предстоящего голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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