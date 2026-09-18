Участники МФМ–2026 развернули огромный флаг России на Площади флагов у УрФУ

На площадке представлены главные символы всех стран-участниц фестиваля.

«Теперь это место наполнено еще большим теплом», — говорится в публикации Росмолодежи.

Международный фестиваль молодежи прошел в Екатеринбурге в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Он объединил 10 тысяч участников из 191 страны мира, из которых 5 тысяч — россияне и 5 тысяч — иностранные граждане.

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