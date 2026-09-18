сегодня в 01:50

Силы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников

На Москву летели беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Их ликвидировали силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр Сергей Собянин.

«Десять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны», — говорится в канале Собянина в мессенджере МАКС.

Сейчас сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

Прошлой ночью над Россией был сбит 641 украинский беспилотник.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.