сегодня в 10:05

641 украинский беспилотник сбили над Россией этой ночью

Прошедшей ночью над регионами РФ, Азовским, Каспийским и Черным морями перехватили 641 дрон ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Их ликвидировали дежурными силами ПВО.

БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над Азовским, Каспийским и Черным морями.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о шести дронах, которые сбили, когда они летели на Москву. Два перехватили ночью, еще четыре утром.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.