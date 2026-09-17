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Ликвидировали еще 4 беспилотника, летевших на столицу

Спецоперация

ПВО перехватила еще четыре дрона противника, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил мэр.

Ночью он заявил, что уничтожены два БПЛА, направлявшихся на Москву.

Ранее из-за атаки ВСУ в Ярославской области загорелся НПЗ. Пожар тушат.

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