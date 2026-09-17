сегодня в 07:22

НПЗ загорелся после атаки беспилотников на Ярославскую область

В четверг в Ярославской области отражали атаку украинских дронов, в результате нападения загорелся нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Он уточнил, что всего было сбито 65 БПЛА.

«Есть повреждения нефтеперерабатывающего завода. Идет оперативное тушение возгораний», — сказал Евраев.

Как добавил губернатор, еще упавшими обломками беспилотника выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены машины.

По его словам, сейчас непосредственной угрозы атаки дронов на территории Ярославской области нет. Жителей попросили подождать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.