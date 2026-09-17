На торги выставлены почти 70 машино-мест в районе Капотня

Автомобилисты Москвы могут приобрести на городских торгах почти 70 машино-мест в районе Капотня. Их площадь варьируется от 13,3 до 21,4 квадратного метра, что позволяет подобрать объект под габариты конкретного транспортного средства, сообщила пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Приобрести машино-места на открытых торгах могут как физические, так и юридические лица. Аукцион проводится в электронном формате, поэтому личное присутствие не требуется. Ознакомиться с документацией по выбранному объекту тоже можно онлайн — в карточке лота. К примеру, сейчас желающие могут стать владельцами 69 парковочных мест, расположенных по адресу: Капотня, 1-й квартал, д. 1.

Прием заявок на участие в торгах завершается с 21 по 28 сентября, а сами открытые аукционы пройдут в период с 28 сентября по 5 октября на электронной площадке «Росэлторг». Чтобы принять участие, необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество: земельные участки, машино-места, здания, нежилые помещения и другие объекты. Полный перечень актуальных лотов представлен на сайте torgi.mos.ru, а также на столичном Инвестиционном портале в разделе «Торги Москвы». Пользователям доступна вся необходимая информация, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей соответствует целям региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Больше об экономике столицы можно найти в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.