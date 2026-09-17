Вне поля зрения: какие дети чаще совершают скулшутинг

Зачастую скулшутинг совершают дети из благополучных семей, оказавшиеся в «мертвой зоне» поля зрения взрослых, которые не заметили все предпосылки, сообщил РИАМО кандидат педагогических наук, доцент и психолог Павел Решетов.

Он отметил, что очень часто нападения на школы совершают вовсе не дети из неблагополучных семей, а совершенно обычные, еще не замеченные за хулиганствами. Как правило внешне они растут в хороших семьях и условиях, не прогуливают уроки, учатся удовлетворительно. Педагоги характеризуют их положительно, такие ребята не имеют явных конфликтов со сверстниками.

«Скрытый буллинг, кибербуллинг, газлантинг, социальная изоляция могут быть незаметными. Получается своеобразная „мертвая зона“, которая „не просматривается“ взрослыми. Что, в свою очередь, не вызывает из ответной реакции и ребенок не получает необходимой поддержки и признания», — сказал Решетов.

По его словам, родителям стоит обратить внимание на особенности личности ребенка и на отдельные факты, которые свидетельствуют о его интересе к теме скулшутинга.

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