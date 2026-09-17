В Красноярском крае убили медведя, задравшего пенсионерку

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Медведя, который убил пожилую женщину в Красноярском крае, ликвидировали, сообщает ТАСС .

В сентябре в деревне Верхний Кебеж Красноярского края медведь забрался в жилой дом и задрал 66-летнюю хозяйку, которая пила алкоголь вместе с подругой.

Как отметили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, хищника убили в 200 м в южном направлении от Верхнего Кебежа.

Ранее специалисты уничтожили 60 агрессивных медведей в Енисейском округе Красноярского края после серии нападений на местных жителей.

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