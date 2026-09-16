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Медведь задрал пожилую красноярку прямо в ее доме, пока соседка спала

В деревне Верхний Кебеж Ермаковского района Красноярского края медведь забрался в жилой дом и задрал 66-летнюю хозяйку. Она пила алкоголь вместе с подругой, сообщает Kras Mash .

По предварительной информации, дикий зверь сломал оконную раму, чтобы проникнуть внутрь помещения. Хозяйка дома пыталась отогнать хищника.

Однако тот вытащил женщину на улицу и оставил ее труп около забора.

В момент нападения в комнате находилась гостья пенсионерки. Она проспала происходящее.

Медведь не стал заходить внутрь дома, благодаря чему вторая женщина осталась жива. Зверя разыскивают. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

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