Верующие с 2 часов ночи ждали, чтобы поклониться мощам в Храме Христа Спасителя

С 02:00 верующие начали занимать очередь у Храма Христа Спасителя. Там в 08:00 возобновился доступ к мощам святителя Спиридона Тримифунтского и благоверного великого князя Димитрия Донского, сообщает информационная служба Московской епархии Русской православной церкви.

Первыми после многочасового ожидания к святыням зашли паломники, приехавшие из Тульской епархии. Для встречи и помощи пришедшим в храме дежурят добровольцы.

На входе организована проверка безопасности через несколько досмотровых рамок. Паломники оставляют коляски и тяжелые предметы перед проходом и по очереди поднимаются в храм.

Ранее в Москву привезли мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Верующие встали в очередь у храма, чтобы прикоснуться к ним. В собор впускали группы по 20-30 человек.

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