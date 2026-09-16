Участник «Героев Подмосковья» Агафонов: наставник помогает и после обучения

Связь с наставником после обучения продолжается, она никуда не ушла, рассказал РИАМО участник программы «Герои Подмосковья», замначальника управления экологии, транспорта, дорог и связи в г. о. Балашиха Илья Агафонов.

Он подчеркнул, что находится с наставником в рабочем диалоге.

«Я могу обратиться к нему за советом по любым сложным вопросам, требующим стратегического решения. Он помогает не только разобраться в том, как что сделать, но и донести до меня логику принимаемых решений», — добавил Агафонов.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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