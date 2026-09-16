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Минтранс сообщил о затруднениях на дорогах Подмосковья в среду утром

Загруженность дорог Подмосковья в среду утром достигла 5 баллов, основные затруднения наблюдаются на трассах в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 16 сентября загруженность дорог Московской области составила 5 баллов. Основные затруднения движения в направлении Москвы зафиксировали на Ленинградском, Волоколамском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском и Пятницком шоссе.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в MAX.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.