Эксперт заявил о незаметных списаниях у 70% россиян

Эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Сергей Красноусов рассказал, что более 70% россиян могут не замечать автоматические списания за подписки и терять доход при продлении вкладов, сообщает Газета.ru .

По его словам, 74% потребителей не могут перечислить все регулярные подписки, а 72% пользователей оплачивают их автоматически. По его словам, небольшие постоянные траты часто остаются без внимания.

«Речь идет о ситуации, когда человек перестает контролировать небольшие, но постоянные операции: продолжает оплачивать ненужные сервисы или пропускает дату окончания депозита. По данным исследований, 74% потребителей не могут перечислить все свои регулярные подписки. Прямых российских измерений по этому показателю нет, однако отечественные опросы свидетельствуют, что 72% пользователей оплачивают подписки автоматически. Автоматические действия выпадают из поля внимания. Поэтому стоит периодически проверять активные подписки, включая банковские продукты, и самостоятельно просматривать историю списаний», — отметил Красноусов.

Эксперт пояснил, что после окончания срока вклада банк может автоматически продлить его по действующей ставке, которая окажется ниже первоначальной. Красноусов рекомендовал за неделю до окончания вклада проверить условия пролонгации, сравнить предложения банков и учитывать страховой лимит Агентства по страхованию вкладов в 1,4 млн рублей.

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