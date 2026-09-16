Врач объяснил влияние искривления позвоночника на сердце

Тяжелые формы искривления позвоночника могут изменить положение внутренних органов и привести к сердечной недостаточности. С такой проблемой чаще сталкиваются люди с врожденными аномалиями скелета или после серьезных травм грудной клетки.

Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин пояснил, что скелет служит опорой для внутренних органов. При сильной деформации позвоночника меняется форма грудной клетки, из-за чего органы могут располагаться неправильно.

«Если органы по какой-то причине перестают опираться на скелет и начинают друг на друга опираться, то, конечно, их функция меняется. Легкие давят на сердце, а ему надо дополнительную нагрузку дать, чтобы прокачать кровь. А еще и аорта, которая располагается в грудной клетке, она может располагаться таким образом, что нарушает естественный ток крови, и сердцу надо двойную нагрузку дать», — объяснил терапевт.

Врач добавил, что постоянная перегрузка истощает ресурс сердца и может вызвать сердечную недостаточность. Незначительные искривления, заметные только на рентгене, такой нагрузки не создают.

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