Минсельхоз Подмосковья выступает против недобросовестных продавцов дач

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объяснило позицию по земельным участкам, которые застройщики незаконно дробили и продавали жителям. В ведомстве отметили, что в данной выступают не против жителей, а против последствий действий недобросовестных продавцов.

Для земель с/х назначения в Подмосковье минимальная площадь вновь образуемого участка составляет 2 гектара. Но застройщики дробили землю по 6-10 соток и продавали гражданам в нарушение закона, а покупатели не видели подвоха.

Сейчас по данным делам идут суды. Если сделки признают недействительными, жители вправе требовать от продавцов возврата денег и возмещения убытков.

«То есть речь идет не о том, чтобы „забрать дачи“ у людей, а о том, чтобы устранить последствия схемы, при которой продавцы получили доход от продажи участков, изначально образованных с нарушением закона, а все риски в итоге легли на покупателей», — добавили в Минсельхозе Подмосковья.

Ранее в СМИ сообщалось, что сотни жителей Подмосковья лишились дач из-за недобросовестных застройщиков, которые незаконно дробили земли и теперь стирают их с кадастровых карт.

Региональный Минсельхоз подал иски, чтобы признать такие сделки недействительными, а постройки — незаконными.

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